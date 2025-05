Documentaire

Connaissez-vous l’huile de nigelle ? On l’obtient grâce à des graines de cumin noir pressées à froid. C’est vraiment un incontournable des produits bien-être dont on connaît rarement toutes les propriétés. À titre d’exemple : elle stimule la pousse des cheveux, on la préconise aussi en massage du cuir chevelu dans le traitement des pellicules, par ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, elle est excellente pour lutter contre l’acné. Si le médecin est d’accord, on la masse alors quotidiennement sur le visage nettoyé en douceur, seule ou sous la crème en complément du traitement médical. L’est aussi un complément alimentaire très prisé pour ses vertus anti-âge. On la prend alors à raison d’une à deux cuillères à café maximum par jour en remplacement d’une graisse. Elle lutte efficacement contre les radicaux libres pour vous permettre de rester jeune plus longtemps. On peut en ajouter 2 gouttes à sa dose de crème de jour ou de nuit. Et ce ne sont là que quelques-unes de ses plus fameuses propriétés.