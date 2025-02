Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Transidentité : un chemin pour être soi Nous avons suivi Mathilde, Valentin, et Noë, trois adolescents qui ont décidé de changer de genre. Valentin souhaite réaliser...

Article Luminothérapie : quand la science éclaire notre bien-être La luminothérapie attire de plus en plus l’attention en raison de ses bienfaits pour notre santé mentale et physique....

Article Préparer sa peau pour la ménopause : conseils et astuces La ménopause est une étape naturelle de la vie d’une femme, marquée par des changements hormonaux significatifs qui peuvent...

Podcast Décrocher du sucre Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose le Dr Paul Dupont. Quelles sont les réelles conséquences du sucre sur notre corps...

Documentaire Les risques des implants mammaires Des milliers de Canadiennes se sont fait poser des implants mammaires, croyant qu’ils étaient sécuritaires. Or, de nombreuses porteuses...

Article Identifier l’hyperactivité chez l’adulte L’hyperactivité, souvent associée aux enfants, est une réalité également présente chez les adultes. Ce trouble, qui se traduit par...

Documentaire Les caméras de la discorde De plus en plus de familles utilisent des caméras pour surveiller ce qui se passe dans les résidences et...

Documentaire Commotions : jeunes cerveaux en péril Depuis dix ans, on est passé d’une centaine à 400 équipes de football dans les écoles du Québec. On...

Article Focus sur les régimes protéinés Pour parvenir à une perte de poids durable, saine et efficace, il est primordial de choisir une stratégie qui...

Documentaire Science ou fiction – Les poils Couper la pointe des cheveux les fera pousser plus vite. Les hommes ont plus de poils que les femmes....

Documentaire Euthanasie, la pente glissante Sur l’euthanasie, l’information est dramatiquement déficiente. Des milliers de personnes songent qu’elle est une possibilité ultime en cas de...

Podcast Dr Jimmy Mohamed explique les effets de la MDMA En comprimés, en poudre ou en cristaux, la MDMA est une drogue stimulante consommée dans les milieux festifs. Elle...

Article Comprendre et gérer le panaris Le panaris, également connu sous le terme médical de paronychie, est une affection cutanée relativement commune mais souvent sous-estimée,...

Documentaire L’Andro-switch : une contraception masculine L’anneau de contraception masculine Andro-switch n’est pas officiellement en vente, mais il séduit déjà quelques adeptes. Quel est son...

Documentaire Les surfeurs de l’extrême La glisse pour ne pas dévisser. Ils ont beau avoir perdu un bras, une jambe, la vue et, pour...

Documentaire Cholestérol, un business qui rend malade Des centaines de millions de personnes à travers le monde sont « sous statines » pour baisser le taux de cholestérol....

Documentaire Bébés prématurés – Le grand sauvetage ! Que l’on soit patient où soignant, faire ses premiers pas à l’hôpital est une épreuve redoutable. Chaque année, dans...

Documentaire Suisse : dans les coulisses de la fabrication du CBD On l’appelle « l’or vert ». Le CBD, ou cannabis light, est légal en Suisse depuis 2012. Le terme fait référence...

Documentaire Et si les troubles mentaux n’étaient pas des maladies ? Selon les données de l’OMS, environ 1 personne sur 4 est atteinte de troubles mentaux dans le monde. D’après...