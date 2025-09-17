Documentaire

» Je veux faire cette opération pour être comme les influenceurs sur Instagram, comme les jeunes ». Deux femmes nous montrent leurs interventions de chirurgie esthétique.

Ces opérations sont même demandées par des jeunes de 17 ans.

Vous avez entendu parler du lifting brésilien des fesses, mais avez-vous entendu parler du lifting marocain des fesses.

Votre derriere est repulpé et modelé en utilisant la graisse de votre estomac. Nous avons rencontré une femme tunisienne qui s’est rendue au Maroc pour cette intervention. Elle nous explique pourquoi (médias sociaux).