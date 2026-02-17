Tour d’horizon des différentes prises de positions de professionnels et d’usagers, favorables ou non à la dépénalisation de l’usage du cannabis.
Les graines d’alfalfa, également connues sous le nom de luzerne, sont de petites graines issues de la plante Medicago...
Plongez au cœur des batailles émotionnelles et physiques de la fécondation in vitro, des combats contre l’endométriose, des rebondissements...
Qui est la première personne à avoir contracté le Covid-19 en France ? Entre énigme scientifique et enjeu de...
Le jeûne préopératoire constitue une phase essentielle dans la préparation du patient avant une intervention chirurgicale. Cette pratique consiste...
Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...
Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...
Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...
Cette conférence universitaire ouverte à tous s’est tenue le vendredi 24 février 2017. Elle avait pour thème : –...
La contamination de l’air est un problème commun à toutes les entreprises. En effet, à cause de la prolifération...
La quête de la jeunesse éternelle est un désir aussi ancien que l’humanité elle-même. Parmi les nombreux remèdes proposés...
Les oignons au pied, également connus sous le nom d’hallux valgus, sont une déformation fréquente qui peut causer une...
Le jeûne intermittent ou intégral est une pratique qui fait de plus en plus d’adeptes en France. On loue...
\r\nLa cigarette électronique fait un véritable tabac en Europe avec plus de 7 millions d’utilisateurs et un marché évalué...
Faut- il avoir peur de ce que l’on mange ? Les messages de santé publique nous le rabâchent, pour...
Les sardines, souvent sous-estimées, regorgent de bienfaits pour la santé. Ces petits poissons, accessibles et savoureux, sont une source...
La France serait l’un des pays champions de l’hésitation vaccinale… Même en pleine pandémie de Covid-19, ce qui dans...
Généralement rattaché à la mort, à la perte et au changement, le deuil est un triste évènement qui ébranle...
Le tatouage est une forme d’art corporel qui a gagné en popularité au fil des années. Cependant, pour les...
Dentifrice, vernis, coloration pour cheveux, fruits et légumes, aspirateurs, rideaux… Les produits et les objets de notre quotidien sont...
D’où vient la fatigue ? Comment la distinguer d’une simple flemme ? Et pourquoi passer plus de temps sur...
