Alexandre Dana reçoit Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose pour la sortie de son nouveau livre ! Elle cite Jung en introduction de son nouveau livre qui donne le ton : « L’homme mérite qu’il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir ». Aujourd’hui, elle passe de l’autre côté du micro pour nous présenter ce dernier projet intitulé Va, vis et deviens conscient de toi-même publié aux éditions Eyrolles. Un projet inclassable, où Anne ne sélectionne pas, mais explore tout comme l’indique le Dr Philippe Presles dans sa postface. Le résultat, riche en rituels à adopter, en symboles à découvrir, en thérapies à explorer, en aliments à déguster, ce sont 12 chemins de métamorphose.

Avec Anne Ghesquière j’aborderai les thèmes suivants (extrait des questions) :

Peux-tu nous présenter Va, vis et deviens conscient de toi-même, et notamment les deux grandes parties, la première consacrée à nos blessures et la deuxième au déploiement de nos ailes ?

Qu’est-ce qui t’a mis sur le chemin des pratiques thérapeutiques

À quels moment sont arrivés les rituels dans ton parcours de métamorphose ?

Faut-il aller chercher la source de ses névroses ou se concentrer sur la compréhension de leurs conséquences et fonctions ?

Pourrais-tu nous lire un rituel ?

C’était important pour toi de rappeler que se connaître, c’est aussi connaître l’autre ?

Peux-tu nous parler du mémorial de Sadako Sasako, et ce magnifique rituel des grues en origami ?

Tu proposes une vision très différente de celle centrée sur la réussite, parfois très présente dans le développement personnel moderne.

Qui est mon invitée de la semaine, Anne Ghesquière?

Anne Ghesquière est productrice et fondatrice du podcast Métamorphose mais aussi éditrice et auteure de best-sellers comme L’Oracle de la Métamorphose. Sa dernière œuvre « Va, vis et devient conscient de toi-même » est un livre libérateur et inspirant préfacé par Jeanne Siaud Facchin et Christophe André est sorti aux éditions Eyrolles.

Quelques citations du podcast avec Anne Ghesquière :

« Nous sommes des êtres incarnés dans un véhicule de chair mais en même temps avec cette nostalgie de l’invisible, ce sentiment d’éternité qui est en nous et cette puissance de connexion avec ce qu’on ne connait pas. »

« Je suis une amoureuse de la connaissance de soi pour ensuite pouvoir l’expérimenter sur moi et la transmettre. »

« Par les thérapies psychocorporelles j’ai appris à me mettre à l’écoute de mon corps, de mes cellules »

