Ressources Dans la même catégorie

Article Les bienfaits du massage Des traditions ancestrales aux techniques modernes, le massage, dans toutes ses formes, est utilisé pour atténuer le stress, favoriser...

Article Comment éviter une crise d’asthme ? L’asthme est une maladie chronique qui affecte les voies respiratoires, provoquant une inflammation et un rétrécissement des bronches. Cette...

Article Quelle est l’utilité des compléments alimentaires ? Les compléments alimentaires sont de plus en plus populaires parmi les Français. Offrant divers effets, ces produits apportent à...

Documentaire La puff: le nouveau fléau des préaux Les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables de 5ème génération. Ces tubes colorés coûtent moins d’une dizaine de...

Podcast Découvre qui tu es avec le souffle Dans cet épisode méditatif, nous découvrirons comment accentuer rapidement notre souffle. Ce court exercice permet de relâcher les tensions...

Documentaire Tendances relaxation : bien-être à tout prix ! Découvrez cette tendance qui s’inscrit dans la durée, ces nouvelles méthodes dites « détox ». Tout est bon pour se relaxer,...

Article Comment couvrir des cheveux blancs ? Les cheveux blancs, pour certains, sont le symbole de la sagesse et du temps qui passe. Pour d’autres, ils...

Article La naturopathie pour aider à tomber enceinte Bienvenue dans le monde de la naturopathie, une science millénaire qui peut être un allié précieux dans votre quête...

Documentaire La chirurgie esthétique de plus en plus tôt chez les jeunes On va parler de femmes dans Temps Présent. On va s’intéresser à l’incroyable frénésie de chirurgie esthétique, qui a...

Documentaire Obsessions, compulsions, ils n’arrivent pas à se contrôler A Niort, dans les Deux-Sèvres, Anaïs, 24 ans, est atteinte depuis l’âge de 8 ans du syndrome de Gilles...

Article Lampes et bien-être : influence de la lumière sur la santé La lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, joue un rôle crucial dans notre bien-être et notre santé. Que ce...

Documentaire Un nouveau coeur pour une nouvelle vie A 5 ans, Chantal s’apprête à quitter le Congo et sa famille pour venir un mois en France afin...

Documentaire Hôpital psy, au cœur de la folie Aux Etats-Unis, 16 millions de personnes souffrent d’une grave maladie mentale. Ce centre psychiatrique met tout en oeuvre pour...

Documentaire Ma quête pour découvrir comment traiter mon anxiété « Je suis journaliste et je souffre d’anxiété. » Pensées envahissantes, bouffées de chaleur, insomnie… Notre collègue Marie-Eve se...

Documentaire Pourquoi avoir des bureaux d’entreprise propres ? Dans le cadre professionnel, la propreté et l’hygiène sont indispensables pour créer une ambiance propice au travail. Toutefois, ceux-ci...

Documentaire Combattre l’obésité : un défi au quotidien Pendant un an, nous avons suivi le combat pour maigrir menée par 4 adolescents, Adil, Kylian, Philippine et Venceslas,...

Documentaire Enceinte et célibataire La plupart du temps, on pense un bébé à deux mais que se passe-t-il lorsque des femmes se font...