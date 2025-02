Podcast

D’où vient la fatigue ? Comment la distinguer d’une simple flemme ? Et pourquoi passer plus de temps sur un canapé ne suffit pas pour retrouver de l’énergie ? Alors qu’on sait que 20 % des Français souffrent de fatigue générale, dont près de 10 % en situation de fatigue chronique, Pr Guillaume Millet, professeur en physiologie à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et chercheur au Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité, nous propose une approche globale pour en finir avec la fatigue grâce à des solutions novatrices validées par la science ! Son dernier livre intitulé Défatiguez-vous, co-écrit avec ses collègues le Dr David Hupin et le Dr Baptiste Morel, est publié aux éditions Marabout.