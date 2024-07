Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sébastien Ravut, expert en innovations digitales, sociales et environnementales. Apprendre l’empathie digitale pour maintenir une relation saine aux réseaux sociaux, passer à la CommunicationNonViolente en ligne ? Ils peuvent être source d’informations, de divertissement, de contacts professionnel, mais aussi de harcèlement et de haine. Il peut parfois être difficile d’y trouver un équilibre. Véritable geek et expert digital, Sébastien Ravut partage sa méthode pour identifier nos besoins spécifiques et adapter notre utilisation des réseaux sociaux en conséquence. Dans son ouvrage « Réseaux sociaux mon amour », publié aux éditions Eyrolles, il nous encourage à adopter un usage conscient des réseaux sociaux et à rester fidèles à nos valeurs dans nos interactions en ligne.