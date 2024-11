Documentaire

Ah le sucre ! Sans lui, la vie serait moins douce, c’est sûr. Hélas, même s’il nous donne de l’énergie et s’il console bien des maux, ses effets secondaires sont moins réjouissants. Au 19ème siècle, on consommait 5 kilos de sucre par personne et par an, aujourd’hui on est proche des… 40 kilos ! Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Jusqu’où notre corps peut-il encaisser le sucre sans broncher ? Et que penser des alternatives, comme les édulcorants ou la fameuse plante, la stévia, qui fait tant parler d’elle ? Avec gourmandise, mais aussi modération, nous tentons de répondre à toutes ces questions…