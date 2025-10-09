L’histoire commune des femmes s’écrit avec le sang. Celui qui s’écoule chaque mois de la puberté à la ménopause. Un phénomène naturel qui concerne plus de la moitié de l’humanité depuis la nuit des temps. Et pourtant ce fluide corporel a été, est et sera sans doute encore, stigmatisé. Aujourd’hui, la parole se libère mais une part de mystère demeure…
Linn Levy reçoit Élise Thiébaut, chercheuse et écrivaine, dont le livre « Ceci est mon sang. Petite histoire des règles » est devenu une référence, Christophe Nihan, professeur-associé à la faculté de théologie et de science des religions, à l’université de Lausanne, et Naïma Pollet, co-fondatrice du festival genevois : le Fesses-tival