Documentaire Influenceuses accros au sport Exhiber un corps parfait… à tout prix ? Un nombre grandissant de sportives, les « fit girls », se saisissent des...

Conférence Si on remettait des légumineuses dans nos assiettes ? Et si le coco paimpolais et la mogette de Vendée pouvaient sauver l’humanité ? En vous dévoilant les pouvoirs...

Article Comment enlever un grain de beauté ? Les grains de beauté, ou nævus, sont des taches cutanées communes qui apparaissent généralement pendant l’enfance ou l’adolescence. Bien...

Documentaire Héros du quotidien : les proches aidants Un « proche aidant », ça peut être vous, ça peut être moi. C’est en tout cas, un parent, un ami,...

Documentaire Cryothérapie : une pratique qui n’est pas sans risque C’est la nouvelle tendance sur le marché du bien-être : les centres de cryothérapie. Une plongée de quelques minutes,...

Podcast Comment traverser la maladie sans perdre le fil de sa vie ? Comment traverser l’épreuve du cancer ? Cette épreuve peut-elle être féconde ? Quels soutiens trouver auprès des soignants et...

Documentaire Régimes miracles : vérités et mensonges dévoilés Promettant une perte de poids rapide, sans effort et presque magique, ces régimes suscitent l’espoir mais soulèvent aussi de...

Documentaire L’enfer des urgences à l’hôpital Ce reportage nous plonge au cœur de la crise qui touche les urgences. Partout en France la fréquentation des...

Article Télétravail et épuisement : quand la maison devient un piège Le télétravail, initialement perçu comme une libération des contraintes du bureau traditionnel, s’est transformé pour beaucoup en une prison...

Documentaire Les nouveaux rois de l’anti-moustique C’est l’ennemi public N°1 de l’été : le moustique. Avec l’arrivée de nouvelles espèces particulièrement toxiques, comme le moustique...

Documentaire Royaume-Uni : vivre avec la démence La démence a-t-elle forcément pour corollaire la perte d’autonomie et la dépendance ? Pas toujours. Au Royaume-Uni, des communes...

Documentaire Comment éliminer les traces de fatigue ? Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...

Article Origines des maladies auto-immunes : d’où viennent-elles ? Les maladies auto-immunes sont des troubles fascinants et complexes du système immunitaire. Elles surviennent lorsque le système immunitaire, qui...

Documentaire Sucre, le doux mensonge Comment, depuis les années 1970, l’industrie agroalimentaire a oeuvré pour augmenter les doses de sucre dans nos assiettes, avec...

Documentaire Covid-19 : le blues du Corona Faute de moyens et d’infrastructures adaptées de nombreux pays africains ont du mal à enrayer la progression du Coronavirus....

Documentaire Comment les sodas détruisent votre foie ? Omniprésent dans notre alimentation, le sucre est addictif mais dangereux pour la santé. L’excès de sucre et notamment de...

Conférence Voir son steak comme un animal mort La plupart des gens désirent le bien des animaux. Mais voilà : ils aiment aussi leur steak. C’est ce...

Documentaire Ma vie dans le bruit Neuf millions de Français seraient fortement exposés au bruit des transports. Quel impact ces nuisances ont-elles sur notre santé...

Article Les bienfaits de la méditation pour la santé mentale et le bien-être La méditation revêt une importance inouïe dans les sociétés modernes. Longtemps associée aux spiritualités orientales, la méditation a transcendé...