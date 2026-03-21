Le TDAH, ou trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte généralement les enfants, bien qu’il puisse persister à l’âge adulte.
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Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Alejandro Jodorowsky romancier, scénariste de BD, réalisateur, acteur, auteur, poète, mais aussi “psycho-magicien”, accompagné...
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