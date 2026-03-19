Conférence

Mère de deux enfants, l’un né par césarienne et l’autre sans assistance médicale, Isabelle est infirmière depuis vingt ans. La naissance de ses enfants l’a amenée à approfondir sa réflexion sur la santé et plus particulièrement sur les conditions des accouchements et leurs conséquences sur les femmes et les enfants. Ses recherches autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés guident son accompagnement auprès des parents et des professionnels afin d’amener des changements dans les rituels autour de la naissance et de favoriser la physiologie de l’accouchement. Pour Isabelle, il est important de se remettre à l’écoute de chaque femme et de chaque enfant : c’est le sens de l’accompagnement.

Ainsi, l’accompagnement à la naissance, les rencontres prénatales en groupe ou en privé, ses conférences, les formations qu’elle donne auprès des professionnels, les ateliers pré et posnatals qu’elle propose aux parents et son travail d’auteure ont tous la même raison d’être: que cette grande aventure de la maternité demeure extraordinaire…