Se passer de téléphone portable serait un véritable cauchemar pour la plupart des gens. C’est pourtant ce qu’acceptent de faire des lycéens de Dresde en Allemagne : pendant une semaine, ils n’ont accès ni à leurs smartphones, ni aux ordinateurs, ni à Internet.

Coupés du reste du monde et des réseaux sociaux, ces jeunes découvrent les vertus de la déconnexion sur leur vie, leurs relations amicales, leurs modes de communication et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Leni, Mayu, Maxi et Emelie font partie de la génération Z, la première à avoir grandi avec les smartphones et Internet. Enfants du numérique, ils sont connectés en permanence, toujours joignables. Selon la dernière étude réalisée, ils passeraient en moyenne 9 heures par jour sur les écrans. Pour ces lycéens de Dresde, rester déconnectés pendant plusieurs jours de vie est donc un véritable défi. Ont-ils du mal à se passer des écrans ? Comment occupent-ils ce temps libre ? Un sevrage aussi radical a-t-il des effets secondaires ?

La détox numérique est devenue tendance. En Pologne, les participants à un stage de survie sous tipis ont une démarche encore plus radicale. Le temps d’un week-end, ils renoncent à quasiment tout le confort de la vie moderne.

