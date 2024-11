Documentaire

Les varices sont des veines dilatées, tordues et gonflées, généralement dans les jambes, qui peuvent causer des douleurs, des démangeaisons, des sensations de lourdeur et même des problèmes de peau. Ils sont le plus souvent causés par la faiblesse des parois veineuses et des valves défectueuses. Il existe plusieurs façons de traiter les varices