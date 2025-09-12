Article

Les voyages en avion sont une source de plaisir pour certains et une nécessité pour d’autres. Cependant, peu de passagers mesurent réellement l’impact du vol sur leur circulation sanguine.

Porter des bas de contention en avion n’est pas qu’une précaution pour les personnes âgées ou les patients à risque : c’est une mesure essentielle pour prévenir des troubles potentiellement graves, comme la thrombose veineuse profonde (TVP).

Ainsi, pourquoi mettre des bas de contention en avion ?

Les effets de l’avion sur la circulation sanguine

Lorsque l’on voyage en avion, le corps est soumis à plusieurs facteurs qui influencent négativement la circulation sanguine. L’immobilité prolongée, la pressurisation de la cabine et la déshydratation sont autant d’éléments qui augmentent le risque de formation de caillots sanguins dans les jambes.

En altitude, la pression atmosphérique est plus basse, ce qui entraîne une réduction de la teneur en oxygène dans le sang. Ce phénomène, appelé hypoxie légère, peut ralentir la circulation et favoriser l’apparition d’un œdème.

« L’immobilité prolongée en position assise diminue le retour veineux, ce qui peut conduire à une stagnation du sang dans les jambes et favoriser la formation de caillots », explique le Dr Jean Dupont, phlébologue.

Les vols long-courriers, où les passagers restent assis pendant des heures, sont particulièrement à risque. Le port de bas de contention permet de contrer ces effets en exerçant une pression dégressive sur les jambes, facilitant ainsi le retour veineux vers le cœur.

Les bienfaits des bas de contention en avion

Les bas de contention ne sont pas réservés aux patients souffrant de troubles veineux. Leur efficacité repose sur un principe simple : ils exercent une pression contrôlée qui favorise la circulation sanguine et prévient l’apparition de complications.

Réduction du risque de thrombose veineuse profonde

La thrombose veineuse profonde (TVP) est l’un des risques majeurs des vols long-courriers. Il s’agit de la formation d’un caillot sanguin dans une veine profonde, généralement au niveau des jambes.

Les bas de contention :

Appliquent une pression graduée qui favorise le retour veineux

Préviennent la stagnation sanguine

Réduisent l’inflammation et l’œdème

« Un passager sur dix souffre d’un gonflement des jambes après un vol de plus de quatre heures », précise une étude menée par l’Association Européenne de Phlébologie.

Ces accessoires diminuent ainsi significativement le risque de développer un caillot, qui pourrait entraîner une embolie pulmonaire en cas de migration vers les poumons.

Amélioration du confort durant le vol

Le port de bas de contention contribue également au bien-être général du voyageur en prévenant la sensation de jambes lourdes et fatiguées.

Pendant un vol, il est fréquent de ressentir des picotements ou des crampes dues à une mauvaise circulation sanguine. Les bas de contention :

Diminuent la sensation de lourdeur

Apportent un soutien musculaire

Réduisent la sensation de fatigue post-vol

« Un simple vol de six heures peut suffire à provoquer une rétention d’eau et un gonflement des chevilles chez les passagers les plus sensibles », souligne une étude de l’Université de Cambridge.

Ce type de désagrément peut être évité en portant des bas de contention adaptés, permettant de voyager plus sereinement et d’arriver à destination en meilleure forme.

Qui devrait porter des bas de contention en avion ?

Bien que leur utilisation soit particulièrement recommandée pour certaines catégories de voyageurs, tout le monde peut bénéficier de leurs effets.

Les personnes à risque

Les bas de contention sont essentiels pour :

Les femmes enceintes, chez qui la circulation sanguine est plus lente

Les personnes âgées, plus sujettes aux troubles veineux

Les individus ayant des antécédents de phlébite ou de thrombose

Les personnes souffrant d’une insuffisance veineuse chronique

« Les personnes ayant un antécédent de phlébite doivent impérativement porter des bas de contention en avion », rappelle le Dr Sophie Martin, angiologue.

Les voyageurs réguliers

Même les personnes en bonne santé peuvent ressentir une gêne circulatoire en avion. Ceux qui prennent régulièrement l’avion, notamment les hommes et femmes d’affaires effectuant des vols fréquents, peuvent prévenir l’inconfort et les risques en adoptant cette solution simple.

Il existe plusieurs types de bas de contention, adaptés aux besoins et aux niveaux de compression spécifiques.

Les différents niveaux de compression

Les bas de contention sont classés en plusieurs niveaux :

Classe 1 (léger) : idéal pour la prévention et les voyages occasionnels Classe 2 (moyen) : recommandé pour les personnes à risque modéré Classe 3 et 4 (fort à très fort) : réservé aux patients souffrant de pathologies veineuses sévères

« Un bas de contention de classe 1 suffit généralement pour un voyage en avion de moins de huit heures », conseille le Dr Laurent Berger, spécialiste en pathologies veineuses.

Critères de sélection

Lors du choix des bas de contention, il est essentiel de prendre en compte :

La taille : un mauvais ajustement peut être inefficace

La matière : privilégier des tissus respirants et confortables

La facilité d’enfilage : certains modèles sont plus simples à mettre que d’autres

Un conseil utile est d’essayer les bas quelques jours avant le départ pour s’y habituer et éviter toute gêne pendant le vol.

Conseils supplémentaires pour améliorer la circulation en avion

Porter des bas de contention est une excellente prévention, mais il existe d’autres mesures pour réduire les risques de troubles circulatoires.

Adopter de bonnes habitudes en vol

Voici quelques gestes simples à adopter :

Se lever et marcher régulièrement : Idéalement toutes les deux heures

Faire des exercices de pieds et de mollets : Flexions et extensions pour stimuler la circulation

Éviter les vêtements serrés : Privilégier des habits confortables et amples

« Il est conseillé de boire au moins un litre d’eau pendant un vol long-courrier pour limiter la déshydratation et fluidifier le sang », rappelle l’OMS.

Éviter les facteurs aggravants

Certaines habitudes peuvent accroître les risques de thrombose. Il est recommandé de :

Réduire la consommation d’alcool et de café, qui déshydratent

Éviter les somnifères qui limitent les mouvements pendant le sommeil

Ne pas croiser les jambes trop longtemps

Conclusion : pourquoi mettre des bas de contention en avion ?

Le port de bas de contention en avion est une mesure simple et efficace pour prévenir les troubles circulatoires et améliorer le confort des passagers.

Que l’on soit à risque ou non, ces accessoires offrent une solution accessible pour voyager en toute sérénité. Associés à quelques gestes préventifs, ils permettent d’éviter les complications et de profiter pleinement du voyage.

Avant votre prochain vol, pensez à enfiler une paire de bas de contention : votre corps vous en remerciera !