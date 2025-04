Documentaire

Comment vit-on avec l’autisme ? Immersion dans le quotidien d’enfants, d’adolescents et d’adultes concernés par ces troubles du neurodéveloppement encore mal compris.

Depuis quelques décennies, de plus en plus d’enfants, mais aussi d’hommes et de femmes adultes, reçoivent un diagnostic de troubles du spectre autistique – principalement du fait d’une meilleure connaissance de cette affection. Parmi eux, certains souffrent d’un lourd handicap, tandis que d’autres mènent une existence ordinaire, ignorant jusqu’à un âge avancé (et parfois toute leur vie) que leur différence de fonctionnement porte un nom. Alors qu’il n’existe pas de traitement connu et que l’origine de ces troubles du neurodéveloppement reste en partie un mystère – les scientifiques l’estiment multifactorielle, associant facteurs génétiques et environnementaux –, les personnes concernées peuvent toutefois bénéficier d’un important suivi tout au long de leur existence. Comment vit-on aujourd’hui avec l’autisme ? Et comment accompagne-t-on un proche « sur le spectre » ?

Réfuter les préjugés

Avec délicatesse et simplicité, ce documentaire s’invite dans le quotidien de personnes présentant des troubles autistiques, mais aussi dans celui de leur entourage. Après avoir été diagnostiquée pendant son adolescence et avoir souffert de sa différence durant toute sa scolarité, Bianca, 33 ans, est devenue thérapeute, accompagnant à son tour des enfants autistes ; Jakob, 17 ans, s’épanouit en tant que vendeur dans un magasin d’équipement sportif, ne supportant plus l’effort d’adaptation que lui demandait l’école malgré ses grandes facilités d’apprentissage ; Heike et Jens entourent leurs deux jeunes garçons autistes, qui leur demandent beaucoup d’attention et d’énergie. Réfutant les préjugés, la réalisatrice Nadine Niemann laisse la parole aux principaux concernés, tout en convoquant des médecins et des chercheurs, qui témoignent des défis à relever pour mieux comprendre l’autisme et ses multiples facettes.

Documentaire de Nadine Niemann (Allemagne, 2024, 52mn)

