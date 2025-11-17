Au Texas, une clinique spécialisée dans l’addiction accueille des « drogués du numérique ». Que se passe-t-il dans le cerveau des accros ? L’abus d’écran est-il dangereux pour la santé ?
Au Texas, une clinique spécialisée dans l’addiction accueille des « drogués du numérique ». Que se passe-t-il dans le cerveau des accros ? L’abus d’écran est-il dangereux pour la santé ?
Un nouveau fléau sévit sur Internet, la vente de faux médicaments. Un médicament sur deux acheté en ligne est...
Avec leurs crèmes hydratantes, masques pour le visage et autres gommages pour le corps, les femmes pensaient garder le...
Guillaume Gaillard et Eric Canaux sont entrés à l’hôpital pour se faire soigner, pour guérir. Pourtant ces deux hommes...
L’alimentation crue s’est imposée comme l’un des régimes les plus discutés de ces dernières années. Portée par l’idée qu’un...
Elles avaient quasiment disparu depuis la seconde guerre mondiale. Depuis quelques années, les punaises de lit sont de retour....
La méditation matinale est un rituel puissant pour commencer la journée en toute quiétude, avec un esprit apaisé et...
Vous pensiez que l’univers de la literie était endormi ? C’est loin d’être le cas : les fabricants vous...
Changer de coiffure oui, mais pour plus longs. Des cheveux qui poussent en quelques heures, rien de plus simple...
Lorsqu’il s’agit de soins capillaires, une question revient fréquemment : quelle est la fréquence idéale de lavage pour préserver...
Saviez-vous que dans l’Égypte Antique, le chat était tellement adoré que lorsqu’il mourrait, la famille portait le deuil, jusqu’à...
Les 5 trans de la série nous dévoilent un autre côté de leur personnalité : leurs passions, ce qui...
Se faire les ongles est une tendance qui grimpe. Entre copines ou en salon, la mode est à l’audace...
La tendance est manifeste : de plus en plus d’hommes optent pour des interventions chirurgicales pour améliorer leur apparence...
Tiphaine a elle aussi 19 ans et passe aussi son baccalauréat. À la différence que Tiphaine est enceinte de...
1 homme sur 2 est victime de calvitie. En France, ils sont ainsi plusieurs milliers à avoir recours à...
Perdre du poids de façon durable est une ambition partagée par beaucoup, mais elle nécessite une approche réfléchie et...
Le marché des produits allégés est en plein essor, atteignant désormais des chiffres d’affaires impressionnants de plusieurs dizaines de...
Le cannabidiol, plus connu sous l’acronyme CBD, suscite un intérêt croissant dans le domaine des soins dermatologiques, notamment pour...
Dans ce nouvel épisode dédié à la charge mentale, nous avons accueilli la comédienne Maud Bettina-Marie. Elle nous donne...
La rosacée oculaire est une affection déconcertante qui affecte une grande partie de la population mondiale. C’est une condition...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site