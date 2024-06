Documentaire

Plus de la moitié des Européens souffrent de surpoids et un Européen sur six a une IMC supérieure à 30 – ce qui définit l’obésité. Une maladie chronique, difficile à traiter et qui provoque d’autres problèmes de santé. Quels sont les facteurs expliquant cette hausse de l’obésité ? A quels défis sont confrontées les personnes concernées ? Et est-ce que des médicaments comme l’Ozempic peuvent-être LA solution ?

Disponible jusqu’au 20/07/2024