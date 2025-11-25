Michèle était mannequin de détails (donc de mains) quand elle était jeune. Aujourd’hui, a 55 ans, ses mains sont...
La cortisone est un médicament puissant et largement utilisé dans le domaine médical pour traiter une multitude d’affections, notamment...
Des sabots orange aux claquettes orthopédiques en passant par les tongs allemandes, on les voit partout. Fini la mode...
Lorsqu’il s’agit de consommer des fruits, la question du moment idéal pour les déguster est souvent posée. Riches en...
Le bypass, une opération lourde réservée aux obèses extrêmes
Une santé au top ! avec le Dr Yann Rougier, médecin spécialiste des hôpitaux de Paris, passionné de neurosciences...
Collagène, magnésium, créatine, complément alimentaire, anti-âge, peau, articulations, énergie, stress, fonte musculaire, performance, santé globale…Le collagène est-il vraiment un...
L’œuf a longtemps régné en maître absolu sur le petit-déjeuner et la nutrition sportive, considéré comme l’étalon-or de la...
À l’ère de la technologie et des avancées scientifiques, le monde médical ne cesse de se réinventer. L’une des...
Les pâtisseries allégées, le secret pour épargner sa balance ?
Pourquoi les consommateurs ne sont pas plus mis en garde des dangers du sucre ? La réponse des pouvoirs...
Comment faire pour que nos enfants ne tombent pas dans l’addiction des écrans, et comment les protéger ?
La Fondation Hospices Civils de Lyon travaille depuis de nombreuses années pour améliorer la vie des personnes en France...
Que ce soit quelques verres de vin au diner ou toute une nuit à boire, à quel point boire...
La promesse était belle : de nouvelles dents pour deux fois moins cher que chez un dentiste libéral. Avant...
Choisir une brosse à dents électrique peut sembler simple, mais avec la multitude d’options disponibles sur le marché, il...
Les ruptures peuvent avoir des conséquences graves sur votre bien-être. Non seulement la fin d’une relation peut entraîner des...
Transformez votre enfant en véritable machine grâce aux vitamines
Les cigarettes électroniques ont le vent en poupe. Pour certains, elles représentent l’innovation la plus importante de ces dernières...
