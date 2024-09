Documentaire



Littéralement, les emballages alimentaires désignent l’ensemble des matériaux en contact direct avec les aliments. Ils sont créés à des fins de transport, protection, conservation, entreposage et d’information. On y retrouve principalement les plastiques, le verre, le carton, le métal et le bois. Tous ne se valent pas en termes de risque. Néanmoins, chacun d’entre eux possèdent ses défauts et ses contaminants propres hormis le verre qui semble très peu sujet aux migrations. Dans son laboratoire de Zurich en Suisse, un chercheur a fait une découverte essentielle. Il s’est aperçu que les encres déposées sur les boîtes alimentaires peuvent endommager l’ADN des cellules humaines. Un documentaire de Patricia Lechevallier.