Documentaire La nouvelle mode des laits végétaux Petite révolution dans le lait ! le traditionnel lait de vache a aujourd’hui de nombreux rivaux. On en trouve...

Documentaire Que valent les régimes en ligne ? Loémie est une jeune maman, étudiante préparatrice en pharmacie, dynamique et coquette. Elle a 26 ans et c’est à...

Conférence Comment faire face à la consommation d’alcool d’un proche ? Faire face à la consommation d’alcool d’un proche est une épreuve délicate, souvent empreinte d’inquiétude, d’impuissance et parfois de...

Article Comment se libérer des cheveux gras ? Avoir les cheveux gras peut être frustrant et affecter la confiance en soi. Heureusement, il existe plusieurs astuces et...

Documentaire Nouveaux médicaments : je deviens un cobaye pour 150€ par jour Louer son corps pour tester un nouveau médicament peut rapporter jusquà 150 euros par jour. Réalisateur : Maelle GUIBERT

Article Les vertus du safran : quels avantages en tirer ? Le safran, souvent surnommé l’« or rouge » en raison de sa couleur vive et de sa valeur, est...

Documentaire Beauté, cuisine : ils ne jurent que par l’eau minérale Pour s’hydrater, boire de l’eau, ça coule de source ! Mais la nouvelle mode est de se laver les...

Documentaire Permis de conduire : mon sésame vers l’autonomie Maxime a 20 ans. Paraplégique de naissance, il a toujours refusé de voir son handicape comme une fatalité. Il...

Documentaire Anévrisme : histoire d’une rupture C’est une maladie silencieuse, mais elle peut avoir des conséquences dramatiques. L’anévrisme, qu’il soit cérébral, abdominal ou qu’il touche...

Article CBD vs THC : quelles sont les différences ? Le cannabis est une plante complexe qui contient des centaines de composés chimiques, dont les plus connus sont le...

Documentaire Fêtes et alcool, le péril jeune (1/2) Les jeunes ne pensent-ils qu’à se saouler ? Le phénomène du «binge drinking», qui consiste à boire un maximum...

Documentaire Xenius – L’hôpital, désinfection et décontamination Chaque année en Europe, plus de trois millions de personnes soignées à l’hôpital y contractent une infection nosocomiale et...

Podcast Presque mère J’ai 36 ans. Je suis enceinte. Je vais donner la vie. Suite à la première échographie, je suis forcée...

Article Régime du boxeur : qu’est-ce que c’est ? Pour les athlètes de haute performance, le régime alimentaire peut faire la différence entre la victoire et la défaite....

Documentaire Soigner les blessures invisibles Pascal, William et David, ont un point commun, ils sont atteints d’un syndrome psycho-traumatique lié à leur engagement militaire....