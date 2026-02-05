Johanna a 23 ans. Il y a 8 mois, alors qu’elle est en pleine rupture amoureuse, elle apprend qu’elle est enceinte et choisit de garder l’enfant. Mais à l’approche du terme, Johanna craint de ne pas aimer cet enfant qui pourrait ressembler à son père… C’est sa sœur qui sera là pour l’assister lors de l’accouchement.