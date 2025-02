Documentaire

Ce documentaire est une longue enquête sur la maladie de la vache folle menée à travers la France qui dénonce l’omerta sur cette affaire, met le doigt sur les paradoxes et informe en traitant le phénomène sous tous les angles. La caméra nous emmène dans les usines d’équarrissage et les entrepôts de farines animales révélant les infractions aux lois sanitaires et le silence concerté des institutions. Elle suit pour la première fois la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et donne la parole aux éleveurs ainsi qu’aux familles qui s’insurgent du manque d’information et des pressions subies. Enfin, le reportage apporte des éclaircissements sur les aspects scientifiques de la maladie: son origine, le mode de transmission et le développement du prion.