Documentaire



À l’hôpital, Karine et Xavier découvrent la vie quotidienne éprouvante des parents de nourrissons prématurés, confrontés aux aléas médicaux et émotionnels. Leurs jumeaux, Nour et Roman, sont sous surveillance constante, nécessitant des soins intensifs et des interventions médicales fréquentes pour surmonter les complications liées à la prématurité. Dans cet environnement stressant, chaque progrès est un espoir, mais les défis restent immenses, avec l’incertitude planant sur chaque jour.