Documentaire

Mariette a 43 ans, elle est mariée, mère de deux enfants et comme près de 60 000 personnes en France, elle souffre d’une alopécie ; une maladie communément appelée « pelade » qui se traduit par une perte subite des cheveux. Depuis, elle porte en permanence une perruque qu’elle cache à son mari.

Parviendra-t-elle à surmonter sa gêne pour se confier à son mari ? Et réussira-t-elle à trouver la solution adaptée à son problème ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Elle a perdu tous ses cheveux »

Réalisation : Gina Lunkiesa

