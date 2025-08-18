Documentaire

Parmi ses emblèmes : son vieux port, ses calanques, et surtout son savon…

Mais depuis quelques années, il fait polémique. Et n’étant protégé par aucune appellation d’origine contrôlée, les abus sont nombreux.

Difficile pour les consommateurs de s’y retrouver. Pourtant la composition du vrai savon de Marseille est plutôt simple : 63 % d’huile d’olive, 28% d’eau et de sel et 9% de soude. Résultat, des savons 100% naturel sans parfums ni conservateurs.

Pourtant sur les marchés, seul 1 savon sur 10 respecterait cette recette traditionnelle. Dans un marché du centre-ville, nous avons découvert des savons à la menthe ou chèvrefeuille, et même au pastis. Parfumés, ils ne sont donc pas d’ authentiques savon de Marseille.