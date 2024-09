Documentaire

Gabriel, 7 ans, est atteint de troubles du comportement proches de l’autisme. Sa vie est régie par des rituels obsessionnels et le moindre imprévu peut donner lieu à de violentes crises d’angoisse. Ses parents ne désespèrent pas et développent des trésors d’imagination pour tenter de lui donner une vie normale. Alexis, lui aussi âgé de 7 ans, est autiste. Il éprouve des difficultés à vivre avec les autres, notamment avec son petit frère Melvin, à qui il interdit d’entrer dans sa chambre. Pour sa maman, il devient nécessaire de trouver une solution. Il s’agit principalement de faire cesser les crises de plus en plus violentes entre les deux frères.