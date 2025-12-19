Documentaire

Sur les bouteilles fleurissent de plus en plus de macarons couleur or ou argent. Des distinctions qui garantissent une certaine qualité et qui orientent les consommatrices et les consommateurs dans leur choix. Mais elles ont surtout pour but de faire vendre et il faut savoir qu’à l’issue des concours, 30% des vins qui se sont présentés sont récompensés par une médaille d’or ou d’argent. Alors, comment s’y retrouver parmi la multitude des concours, labels ou autres références ? ABE vous aide à y voir plus clair.

Est-ce que les médailles sont un gage de qualité ou bien permettent-elles seulement de se distinguer de la concurrence ? Est-ce qu’il existe d’autre part des vignerons qui fabriquent des vins pour gagner des concours ? François Egger en parle avec Maxime Dizerens, responsable-gérant domaine « J&M Dizerens ».

Quels sont les enjeux cachés dans les concours ? Leurs avantages et inconvénients ? Certains très bons vignerons en Suisse et certains grands châteaux en France ne se présentent jamais aux concours, par conséquent, quelle représentativité parmi les vins médaillés ?

François Egger en discute avec Thomas Bravo-Maza, journaliste gastronomie et vins au Magazine Marianne.

Dans le canton de Vaud, certains vins se distinguent avec une mention de qualité appelée «Terravin» qui juge les vins sur la typicité et l’authenticité du terroir. Un label qui se veut différent des concours mais qui en reprend tous les codes ou presque.

On ne parle pas souvent de l’argent investi pour participer à certains concours. Y-a-t-il un vrai business qui se cache derrière ? Un petit vigneron qui a peu de budget à investir aura-t-il moins de chance d’obtenir des médailles ? D’autre part, la grande distribution met toujours en avant les médailles et la provenance. Pourrait-elle vendre le vin différemment ? La suite de la discussion avec Thomas Bravo-Maza.

Les montants investis pour participer aux concours sont parfois considérables, mais le retour sur investissement peut l’être aussi. Une distinction dans un concours prestigieux peut avoir une incidence très positive sur les ventes, voire changer l’image ou la réputation d’une cave. Reportage dans un domaine viticole valaisan qui collectionne les médailles depuis plus d’un siècle et demi.

Pour mesurer l’influence de la présence d’une médaille sur une bouteille de vin sur le choix des consommatrices et des consommateurs au moment de l’achat, ABE a tenté une petite expérience: proposer des vins médaillés et non médaillés aux passants pour voir si la médaille a le pouvoir d’influencer le consommateur. Notre équipe s’est placée dans une rue marchande de Vevey et a demandé aux passants de choisir.

Comment bien choisir parmi l’immensité de l’offre de vins en grande surface ? A quoi faut-il faire attention ? Pour boire un vin de qualité, faut-il forcément y mettre le prix ? François Egger en parle avec Johanna Dayer, vigneronne et spécialiste en vins.

Notre chroniqueur Benjamin Décosterd n’est pas très convaincu de l’utilité des médailles accolées sur les bouteilles de vin.