Documentaire

Olivier Roellinger est un chef cuisinier passionné des épices et un grand promoteur du métissage culinaire. Il obtient sa première étoile au guide Michelin en 1984, la deuxième en 1988 et la dernière en 2006. Deux ans plus tard, en 2008, il décide de fermer son restaurant 3 étoiles mais continue toutefois d’exercer dans son bistrot Le Coquillage au Château Richeux à Cancale.

Véritable maître des épices et grand voyageur, le cuisinier corsaire qu’est Olivier Roellinger a fait du Château Richeux son laboratoire aux milles épices. Chaque épice est une invitation au voyage, elle donne un tempo et ouvre sur un monde de saveurs. Il nous raconte son amour pour la Bretagne, la mer et les huîtres de Cancale tout en nous apprenant à apprivoiser le vrai goût des épices.