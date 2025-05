Documentaire

Le riz est l’un des aliments le plus consommé au monde. Sous son apparence simple se cache un travail harassant pour le faire pousser, le récolter et le transformer. Ce film nous entraîne dans un voyage initiatique à travers la culture du riz, fortement ancrée en Asie, où nous découvrons les coutumes locales autour de cette céréale.

En Thaïlande on masse la peau des bébés au lait de riz ; au Japon on en fait de l’alcool pour obtenir le fameux saké ; en Inde on cultive une variété très originale, le Navara, qui possède d’indéniables qualités gustatives et médicinales.

Un film de Eric Bacos

© Ampersand