Documentaire

Un plongeon dans le vertigineux destin de cette petite boule blanche qui a modestement vu le jour près de Naples, en Campanie. Traditionnellement fabriquée à partir de lait de bufflonnes : nourrissante, d’une blancheur immaculée, avec une fraîcheur qui invite à la dégustation… Et c’est ça qui fait son succès.

Longtemps considéré comme un produit haut de gamme, ce fromage attire aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire. Tout en surfant sur l’image artisanale de la petite boule blanche italienne, ils ont adapté leurs modes de production, quitte à s’éloigner parfois de la recette originale. Ce qui n’est pas sans conséquence gustative, ni pour notre santé…

Documentaire : Mozzarella, une vaste bufflonnerie ? (2023)

Un documentaire de Mathieu Barrere

