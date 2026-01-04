Documentaire

Quelle nourriture sert-on dans les cantines de nos enfants pour qu’ils la détestent autant ? Notre journaliste s’est invitée à leur table pour examiner avec eux le contenu de leur plateau.

A Paris, Mina, 9 ans, a décidé un jour d’envoyer une lettre au maire de son arrondissement pour qu’il fasse quelque chose : à la cantine de son école, écrit-elle, « la soupe n’est pas de la soupe » et « la viande et le poisson ne sont jamais appétissants ». A Roissy-en-Brie, Yogan, 10 ans, ne touchait carrément plus à son assiette le midi ; sa mère s’en est rendu compte quand il a commencé à perdre du poids.

Des plats industriels, bourrés de sucre et d’additifs.

Une enquête d’Alice Gauvin, Violaine Vermot-Gaud et Thomas Cirotteau