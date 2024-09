Documentaire



C’est un scandale quotidien. Nous le vivons chez nous. Le plus souvent, sans nous en rendre compte : nous gaspillons de la nourriture. Énormément de nourriture. Chaque année, 2,4 millions de tonnes d’aliments finissent dans nos poubelles. Cela représente près de 30 kg de nourriture jetée par chaque Français. De 400 à 1 000 euros par an ! Et le pire, c’est qu’une grande partie de ces aliments est encore emballée… Comment, aujourd’hui, chez nous, un tel gâchis alimentaire est-il possible ? Producteurs, distributeurs, consommateurs, qui sont les responsables ? Et surtout, comment faire pour améliorer les choses ?

Réalisateur : JACLIN Pauline