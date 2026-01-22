Au rayon des desserts, le tiramisu met tout le monde d’accord. Mais là où il y a dispute, c’est au niveau de ses origines. Dans le Nord de l’Italie, on s’écharpe autour de la paternité du plat : vient-il du Frioul ou de la Vénétie ?
Les marchés d’Europe: l’excellence des produits et la convivialité au quotidien. Réputés pour l’excellence de leurs produits et leur...
Pas le temps, flemme, nul(le) en cuisine Toutes les excuses sont bonnes pour sortir des plats tout prêts au...
Les meilleurs cuisiniers des Armées réunis pour un grand concours
La Californie dévoile ses vignobles pionniers, entre terroirs uniques et quêtes d’excellence. Les grands domaines de Californie ont commencé...
Ce qui aurait pu n’être qu’une passade liée à des contextes d’isolement s’est mué en une pratique culinaire pérenne,...
Cette chaîne de production abat 180 000 volailles sans aucune intervention humaine…
L’apparence de Philippe est aussi importante que celle des légumes
Adélaïde, Kangaroo Island, Barossa: l’Australie à travers ses grands vins. On sait que l’Australie produit du vin, mais on...
\r\n\r\nLe porc est la viande préférée des Français, qui en mangent 34 kilos chaque année. Pour beaucoup, il est...
Qu’il soit bouilli, séché, en poudre ou sous forme d’huile, le curcuma est utilisé en Inde dans les préparations...
C’est un tabou au sein des 33 000 boulangeries françaises… Très souvent ces artisans auxquels nous sommes tellement attachés...
Les ramen sont un plat traditionnel japonais, composé de nouilles d’origine chinoise trempées dans une soupe. C’est un classique...
Ces étiquettes qui ne nous disent pas tout…
Michel est un spécialiste des champignons, il va mettre ses connaissances au service des autres pour dénicher des champignons...
Tout le monde en a déjà mangé, elles sont présentes dans toutes les gastronomies du monde, pourtant elles n’ont...
Des produits locaux et de saison, une approche responsable et « durable » de la cuisine… Depuis quelque temps,...
Le prosecco a le vent en poupe. Des collines de Vénétie en Italie aux distributeurs français de vin, il...
Quelques idées pour sublimer les courgettes
Il y aura des bulles dans les verres à Noël, mais lesquelles ? Les caves, coteaux et maisons de...
Malmenée par la pandémie et les grandes exploitations industrielles, la culture japonaise de thé vert est menacée. Aux côtés...
