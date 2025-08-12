Documentaire

Ils ont tout quitté pour tenter leur chance à New York. Leur arme ? Le goût français.Boulangeries, restaurants, pâtisseries, food trucks… Ce documentaire suit plusieurs Français qui ont lancé leur commerce culinaire au cœur de Manhattan, de Brooklyn ou du Queens.

Entre passion, débrouille, galères d’expatriés et succès retentissants, leurs parcours montrent que le savoir-faire français a encore la cote. Mais derrière chaque croissant parfait, chaque bistro chaleureux, se cache un combat quotidien pour exister dans la jungle new-yorkaise.

Une immersion gourmande et humaine, entre expatriation, gastronomie et rêve américain.