La Californie dévoile ses vignobles pionniers, entre terroirs uniques et quêtes d’excellence. Les grands domaines de Californie ont commencé à se développer dans les années 60, mais l’industrie du vin made in USA a connu son véritable essor dans les années 90 pour devenir un des secteurs agricoles les plus dynamiques de la région employant plus de 200.000 personnes.

Le vin de masse est toujours la norme mais depuis quelques décennies certains domaines connaissent une renommée internationale et nombreux sont ceux qui font le choix de l’excellence.

Cet épisode nous conduit à travers les incontournables vallées de Napa et Sonoma à la rencontre de ces familles de pionniers.

