Les Français sont de plus en plus nombreux à faire de la pâtisserie chez eux et tout naturellement pour se perfectionner ils payent pour prendre des cours. L’engouement est le même que pour les leçons de cuisine il y a dix ans. L’Atelier des Chefs, leader dans ce domaine, a vu arriver en masse ces nouveaux élèves qui payent 76 euros les deux heures. Des leçons très rentables qui permettent en plus de vendre des ustensiles. Beaucoup d’amateurs se contentent des vidéos en ligne de recettes, gratuites cette fois-ci, mais qui permettent à leurs auteurs d’être rémunérés en faisant de la pub pour des ingrédients ou du matériel pendant la leçon. Un documentaire de François-Xavier Dupouy.