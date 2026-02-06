Documentaire

Charlotte est dans les vignes, au cœur de l’AOP Corse-Calvi. Vous l’aurez donc compris une nouvelle fois, nous vous emmenons découvrir les richesses de l’Île de Beauté. C’est avec Camille-Anaïs Raoust que Charlotte à rendez-vous, au Domaine Maestracci pour nous parler des vins de Balagne.

Du haut de son jeune âge, Camille-Anaïs est à la tête de ce domaine viticole familial.

Après une matinée dans les vignes une petite surprise attendait Charlotte : les producteurs et artisans de Balagne se sont retrouvés autour d’une table pour faire découvrir leurs produits.