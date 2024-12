Documentaire

Dans le monde entier les vins français font figure d’exception et plus particulièrement ceux du Bordelais et de la Bourgogne. Le Château Yquem, il est coutume d’en dire que c’est de l’or en bouteille. Le plus fameux vin blanc liquoreux du monde, élaboré avec des raisins atteints par la célèbre pourriture noble, le Botrytis cinerea, offre une telle capacité de vieillissement qu’on pourrait le penser immortel.

Le Château La Tour Blanche, 1er cru classé de Sauternes en 1855, doit également son prix à l’élaboration très spécifique du vin, à partir de raisins où l’on a laissé se déposer la pourriture grise. Les propriétaires de ces grands crus d’exception nous ouvrent les grilles de leur domaine et nous mènent à la rencontre de tous les acteurs passionnés qui travaillent à la conception de ces grands vins. Œnologues, maîtres de chai, responsables de la vigne mais aussi du marketing, nous parlent de l’exception de leur vin dans le paysage des vins de France et du monde.