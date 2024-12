Documentaire

Il est le symbole du goût français… Le camembert un fromage aujourd’hui menacé, par la standardisation et les normes européennes. En France il n’y a plus qu’un fabricant de camembert fermier… Alors peut-on encore bien manger ? Comment le consommateur peut-il s’y retrouver ? Le goût est-il en danger ? Direction ce mois-ci la Normandie région gourmande par excellence où artisanat et industrie agro-alimentaire cohabitent…Rencontre avec les défenseurs d’une alimentation de qualité et les autres qui inventent les saveurs de demain…des démarches pas forcément contradictoires.