Les consommatrices et les consommateurs ont souvent tendance à mettre dans leur assiette les mêmes espèces de poissons, il en existe pourtant une multitude d’autres. Depuis à peine une année, on trouve ainsi pour la première fois sur les étals de certains marchés des poissons souvent méconnus, estampillés « Mr. Goodfish », un programme européen qui a pour but de sensibiliser la population à choisir les bonnes espèces en fonction de critères tels que la saison, la taille ou l’état de la ressource. ABE vous emmène dans le nord de la France, au pays des tacauds, des roussettes et des chinchards.