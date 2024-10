Documentaire



Ce documentaire plonge dans l’univers du célèbre fromage français, le camembert. À travers des interviews avec des producteurs, des artisans fromagers et des passionnés de ce produit emblématique, on découvre l’histoire, les secrets de fabrication et les enjeux modernes liés à sa production. De l’origine en Normandie aux défis actuels du marché, le camembert se dévoile sous un nouveau jour. Ce documentaire explore également l’impact de ce fromage dans la culture gastronomique française et internationale.