Le roquefort, un des symboles de la gastronomie française, est exporté dans le monde entier. Chaque année, 16 000 tonnes de ce bleu persillé sont produites dans les laiteries et affinées dans les caves du petit village aveyronnais du même nom. Delphine Carles dévoile les secrets de fabrication de ce produit, défendu bec et ongles par les artisans. La marque Société réalise 60 % du chiffre d’affaires de la filière. L’industriel a ouvert ses portes pour montrer comment il s’adapte aux exigences du marché, alors que les imitations fleurissent un peu partout.
Réalisateur : Céline Destève