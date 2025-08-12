La fondue, un plat déchiré entre deux pays rivaux
La pizza, symbole de convivialité et de gourmandise, est aujourd’hui un plat universel qui traverse les cultures et les...
Ils ont tout quitté pour tenter leur chance à New York. Leur arme ? Le goût français. Boulangeries, restaurants,...
Ferme ou usine ? Dans cette exploitation américaine, des milliers de vaches laitières s’entassent dans de immenses hangars. Les...
Côte de bœuf, tomahawk, wagyu… Ici, la viande est une religion.Dans ce steak house d’exception, chaque geste compte :...
La gastronomie durable s’impose aujourd’hui comme un véritable art de vivre pour de nombreux chefs, qui repensent leur manière...
C’est en Bretagne que la crêpe semble avoir trouvé ses lettres de noblesses dans des campagnes misérables. Simple et...
Des produits de première fraîcheur, joliment présentés, des décors qui font rêver, un service aux petits oignons : tout...
Les macarons d’Amiens sont bien plus qu’une simple gourmandise ; ils incarnent une véritable tradition gastronomique de la région...
A quoi sert la forme des pâtes ? Il existe plus de 400 modèles en Italie. Chaque pâte est...
Le cornet mesurait 7 mètres de haut et contenait presque 5 tonnes de frites dorées à point. C’était en...
La guerre des farines – L’hostie – La famille Kientz, boulangers depuis le XVIIIème. Depuis les réserves du Mobilier...
Et vous, achèteriez-vous des légumes biscornus ?
Immersion dans le quotidien du marché de Rungis à travers quatre personnages : Marine, la vendeuse de volaille et...
Les shiitake, ces champignons parfumés originaires d’Asie, sont devenus incontournables dans la cuisine du monde entier. Appréciés pour leur...
A l’instar de sa consœur Hélène Darroze, Anne Sophie Pic a repris le flambeau familial avec succès. Cette maison...
Plongez dans l’histoire captivante de Cake O’Clock, où la passion pour la pâtisserie créative se traduit par la transformation...
Cette startup française a trouvé la formule gagnante en diffusant des recettes de cuisine en vidéos qui cumulent des...
Comment Kenwood nous séduit avec son Cooking chef…
Aujourd’hui, cette épice très ancienne s’est banalisée et les Français en consomment près de cent grammes par an, un...
