Vous ne le savez pas, mais vous avez sans doute déjà boulotté de la viande clonée. Ou à minima,...
Passionnée de biologie, Sophie Nicklaus est directrice de recherche au Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation de...
Un véritable laboratoire chimique dans nos soupes
Toulouse, une ville qui croque la vie à pleines dents
La fondue, un plat déchiré entre deux pays rivaux
La pizza, symbole de convivialité et de gourmandise, est aujourd’hui un plat universel qui traverse les cultures et les...
Ils ont tout quitté pour tenter leur chance à New York. Leur arme ? Le goût français. Boulangeries, restaurants,...
Ferme ou usine ? Dans cette exploitation américaine, des milliers de vaches laitières s’entassent dans de immenses hangars. Les...
Les légumineuses, souvent reléguées au second plan dans les régimes alimentaires contemporains, recèlent pourtant d’immenses trésors nutritionnels. Ces graines...
Piments, jambons et vins robustes: c’est l’Espagne, dans toute sa spendeur. C’est que la Rioja est l’appellation la plus...
Sur cette île, on mange les arbres
La cueillette des champignons est une activité populaire en Auvergne, en particulier pendant la saison automnale. La région est...
La cuisine végétalienne a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. Avec une prise de conscience...
La pomme de terre, largement répandue et ancrée dans notre alimentation quotidienne, est souvent négligée en raison de sa...
Les appareils de cuisson arrivent dans les foyers français. Auto-cuiseur, mijoteuse, robot cuiseur, plancha, partent comme des petits pains....
Dans son discours aux Etats Généraux de l’alimentation le 22 octobre 2017, Emmanuel Macron a réaffirmé l’engagement d’atteindre 50...
Les produits du terroir «made in France» effectuent un retour en force. Pour comprendre cette nouvelle tendance, Mélanie van...
Quasiment inexistante en Corée du Sud dans les années 90, la cuisine française fait aujourd’hui un carton à Séoul...
Emmanuel a fait un pari fou : élever du vin sous la mer ! Pionnier dans son domaine, il...
Le saumon s’est énormément démocratisé ces dernières années. Dans la moindre supérette, il ne manque jamais au rayon des...
