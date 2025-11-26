Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité du Vin vous conviait le 16 septembre 2023 à une conférence exceptionnelle sur le vignoble en terrasses de Lavaux, en Suisse, en compagnie de Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial (LPm) et Fabio Bongulielmi, président de la Communauté de la vigne et des vins de Lavaux (CVVL).