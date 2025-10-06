Documentaire

Sous son apparence noble et saine, l’huile d’olive cache un univers de contrastes : passion artisanale, ambitions industrielles, fraudes massives et marketing trompeur.

L’huile d’olive, souvent considérée comme un produit pur et naturel, est aussi au cœur d’enjeux économiques colossaux. De la Provence au Roussillon, d’Andalousie au Portugal, ce reportage révèle la face cachée d’une filière où se côtoient passion, luxe, manipulation et contrefaçon.

Derrière chaque bouteille, un monde de contrastes : entre moulins artisanaux et usines géantes, entre culture vivante et marketing creux, entre étiquette provençale et huile industrielle. Une enquête qui interroge notre rapport à la qualité, à l’origine… et à ce que l’on croit acheter.