Documentaire

Ils sont près de mille en France, pourtant le grand public les connaît mal. Au départ réservés aux chauffeurs de poids lourds, les restaurants routiers voient leur clientèle s’élargir. Formule à volonté, prix défiant toute concurrence, facilité d’accès et de parking, nombreux sont les avantages de ces établissements.

Si leur image n’a pas toujours été très positive, la réputation des restaurants routiers tend à changer. Mais alors que valent-ils vraiment ? Les menus proposés sont-ils bons et attractifs ? Et pourquoi attirent-ils une clientèle de plus en plus variée ?

Réalisation : Morgane Chevat

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions