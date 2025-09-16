Voilà une formule pleine de promesses, qui évoque autant la légèreté que l’efficacité. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une réalité bien plus nuancée. Car si maintenir un environnement propre peut sembler facile, il s’agit en réalité d’un apprentissage, d’une discipline, mais aussi d’un état d’esprit transmis dès le plus jeune âge. Initier les enfants aux gestes de propreté n’est pas seulement une question d’hygiène, mais bien un moyen de leur inculquer des valeurs fondamentales comme le respect, la responsabilité et le vivre-ensemble.