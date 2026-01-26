Ressources Dans la même catégorie

Article Est-ce nécessaire de consommer des agrumes quotidiennement ? Les agrumes, tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses et les mandarines, sont connus pour leur teneur élevée...

Documentaire Maison de retraite : un défi national pour la fin de vie Depuis quelques années, les EHPAD sont au cœur de la tourmente. Parmi ces maisons de retraite médicalisées, de nombreux...

Conférence Beautés du corps La Chaire Beauté(s), portée par l’Université PSL, investit le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et invite trois...

Article Acouphène : quand faut-il s’inquiéter ? Les acouphènes sont des sensations auditives non causées par un son extérieur. Ils se manifestent généralement sous forme de...

Article Quels sont les bienfaits du fruit de la passion ? Le fruit de la passion, avec sa saveur acidulée et son parfum envoûtant, évoque immédiatement les plages ensoleillées des...

Documentaire Des édulcorants plein vos placards Nous consommons souvent des édulcorants sans le savoir. Le sucre est très présent dans notre alimentation, à tel point...

Podcast Ménopause : retrouver son énergie Existe-t-il des remèdes « naturels » pour traverser la ménopause et la périménopause ? On me pose souvent la question… La...

Article Alimentation : quels risques présentent le cadmium ? Le cadmium, un métal lourd souvent négligé dans les discussions sur la sécurité alimentaire, pose de sérieux risques pour...

Documentaire Grossesses à risque, la vie à tout prix Maladies rares, jumeaux, retard de croissance, accouchement prématuré… Des grossesses et des naissances vécues dans l’angoisse, mais aussi le...

Documentaire Un été pour maigrir L’obésité est un mal qui frappe toute la société américaine. Pour le combattre, certains ont choisi d’intégrer le plus...

Documentaire Science ou fiction – Sensations Un thé longtemps infusé sera plus chargé en théine? Que les bagels aux graines de pavot ont un léger...

Article Les bienfaits de la physiothérapie pour la santé La physiothérapie, également connue sous le nom de kinésithérapie, est une discipline médicale qui se concentre sur le traitement...

Podcast Ouvrir son cœur François-Marie Dru nous invite à plonger avec lui au sein de respirations libératrices avec différentes méditations sonores envoûtantes. La...

Documentaire Obsession alimentaire, la peur au ventre Faut- il avoir peur de ce que l’on mange ? Les messages de santé publique nous le rabâchent, pour...

Article Zoom sur la clinophilie La clinophilie est une obsession extrême à l’idée de sortir du lit. La clinophilie, ou « bed-itis », rend les gens...

Documentaire La télémédecine pour pallier le manque de médecins ? Des hôpitaux et des services d’urgences surchargés, un personnel soignant débordé : le système de santé est au bord de...

Documentaire Faut-il bannir le plastique de nos cuisines ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...